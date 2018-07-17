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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:59 م
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مسئول إيطالى: سفن المنظمات غير الحكومية سترى موانئنا على بطاقات البريد فقط

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:16 م
مسئول إيطالى: سفن المنظمات غير الحكومية سترى موانئنا على بطاقات البريد فقط وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى
روما (أ ش أ)
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أعلن وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى اليوم الثلاثاء، أن السفينتين القادمتين من إسبانيا التابعتين لمنظمات غير حكومية تنشط فى البحر المتوسط عادتا إلى عرض البحر فى انتظار حمولتهما من البشر.

وقال سالفينى - فى تغريدة عبر موقع تواصل الاجتماعى (تويتر) نقلتها وكالة أنباء (اّكى)الإيطالية - إنه على هذه المنظمات توفير الوقت والمال فهى سترى الموانئ الإيطالية على البطاقات البريدية فقط .

وكان وزير الداخلية الإيطالى قد أعلن أمس أن "هناك سفينتين تابعتين لمنظمتين غير حكوميتين من إسبانيا فى المياه الليبية ومن الواضح أنهما تتواطأن مع المهربين، لذلك لن ترسو هاتان السفينتان فى إيطاليا".

 


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