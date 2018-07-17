مريض نفسى يقتل والده بالسكين بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى مسن بقرية بنى شبل بالشرقية، مصرعه اليوم، متأثرًا بإصابته بعد طعنه بسكين على يد ابنه الذى يعانى من مرض نفسي، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا بوصول "م.م.ح" 67 سنة مقيم بنى شبل، مركز الزقازيق مصابًا بجرح طعنى بالصدر، وتوفى فور وصوله.

وبسؤال نجله "ه.ه.م" 43 سنة موظف بالشباب والرياضة، قرر قيام شقيقه "س.ع" 35 سنة عاطل يعانى من مرض نفسى، وقام بالامتناع عن تناول الطعام، قامت زوجته بالاستغاثة بوالده لتقديم النصح له، وأثناء قيام والده بكسر باب الحجرة للدخول إليه، قام بالتعدى على والده بسكين كان بحوزته وتوفى والده متأثرًا بإصابته وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بشقة بالطابق الثالث بناحية قرية كفر جمعة مركز الزقازيق نتيجة ماس كهربائى ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.