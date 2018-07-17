مدير أمن القليوبية يفاجئ الحملة الأمنية بشبرا الخيمة ويوجه بضبط العناصر الخطرة

شن اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، جولة مفاجئة للحملة الأمنية المكبرة بدائرتى أول وثانى شبرا الخيمة، حيث شدد على ضبط العناصر الجنائية المسجلة خطر والمحكوم عليهم، مع مراعاة التفتيش الوقائى للعناصر الخطرة لحين الكشف عليهم، جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لفرض هيبة الدولة وإعلاء سيادة القانون.

ووجه مدير أمن القليوبية، بضبط السيارات والدراجات النارية بدون اللوحات ، وشدد على ضباط المرافق برفع كافة الاشغالات التى تعيق سير السيارات والمشاة.