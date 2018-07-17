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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:41 م
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مخابرات بريطانيا تحذر من المرأة الأكثر خطورة فى العالم.. تعرف عليها

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:08 م
مخابرات بريطانيا تحذر من المرأة الأكثر خطورة فى العالم.. تعرف عليها السيدة الاكثر خطورة فى العالم
كتبت فاطمة شوقى
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تخشى المخابرات البريطانية MI5 من أن الجماعات الإرهابية قامت بتجنيد العشرات من النساء بهدف ارتكاب هجمات إرهابية ضد المناطق السياحية فى أوروبا، وخاصة إسبانيا.

 

ووفقا لصحيفة "تورين" الإسبانية فإن سواحل إسبانيا وخاصة جزر الكنارى، وأيضا اليونان والمملكة المتحدة هى الأهداف الرئيسية من الإرهابيين خلال الصيف الحالى، وذلك على أيدى مجموعة كبيرة من النساء وبعض المتحولين للإسلام، الذين انضموا إلى داعش والقاعدة.

 

وأوضحت الصحيفة أن هذه المعلومات تم التقاطها من خلال رسائل البريد الالكترونى والمكالمات الهاتفية والاتصالات من أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

 

وأوضحت الصحيفة أن "ليتوايت" تعد المرأة الأكثر خطورة فى العالم، والتى وضعتها أجهزة مخابرات كأكثر شخصية مطلوبة للعدالة، ويعتقد أنها مسئولة على التخطيط لعشرات التفجيرات فى الشرق الأوسط، وهى أم لأربعة أطفال ويعتقد أنها جندت 30 إرهابيا، بعدما دربتهم على كيفية تصنيع الحزام الناسف، وكيفية اختيار أهدافهم.


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