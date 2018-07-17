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محافظ سوهاج: دورات للموظفين لإكسابهم الخبرات فى نشر النزاهة والشفافية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:08 م
محافظ سوهاج: دورات للموظفين لإكسابهم الخبرات فى نشر النزاهة والشفافية الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف
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أشاد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، بالدور الهام والفعال لهيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد، وضبط العديد من القضايا الكبيرة خلال الأونة الاخيرة، وذلك فى ضوء الرؤية والسياسة التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين فى مختلف القطاعات .
 
وقال المحافظ، أن هيئة الرقابة الإدارية سوف تقوم بعقد برنامج تدريبى، لمدة خمسة أيام لعدد 10 متدربين من العاملين بالجهاز الإدارى بمحافظة سوهاج. بهدف إكساب المشاركين فى البرنامج الخبرات اللازمة، فى مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية بمدينة نصر، وذلك فى أطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
 
وأضاف "عبدالمنعم"، انه سيتم ترشيح مجموعة من الكوادر الشبابية والقيادات المستقبلية ومن العناصر الواعدة لتولى مناصب قيادية للمشاركة فى هذا البرنامج، على أن يكون المرشح يتمتع بسمعة طيبة فى مجال عمله، ولم يسبق توقيع أى حكم جنائى عليه فى واقعة ماسة بالشرف والأمانة ولم يسبق إلتحاقه بذات الدورة التدريبية من قبل، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى الخاص بمحافظة سوهاج سيكون في الفتره من 14 وحتى 18 اكتوبر القادم .
 
 

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