محافظ سوهاج: توزيع شهادات أمان على الأسر الأولى بالرعاية بقيمة مليون و232 ألف جنيه

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أنه سيتم توزيع 493 شهادة أمان على الأسر الأولى بالرعاية بقيمة 2500 جنيها للشهادة الواحدة، بالتنسيق البنك الزراعى المصرى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم الفئات الاكثر احتياجا ، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف المحافظ، فى بيان له، أن الشهادات سوف يتم توزيعها على الأسر الأحق بالرعاية متمثلة فى الأرامل والمطلقات والمهجورات ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن القيمة الإجمالية للشهادات تقدر بمبلغ مليون و232 ألفا و500 جنيه، ويأتى ذلك فى إطار مساهمة المحافظة للمناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات والأرامل والمطلقات، ومحدودى الدخل، واللاتى ليس لهن مظلة تأمينية لتوفير حياة كريمة للأسر، وتشجيع ثقافة الادخار.