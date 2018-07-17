محافظ جنوب سيناء يتفقد الإسكان الاجتماعى بمدينة دهب

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الإسكان الاجتماعى بمدينة دهب خلال جولته الميدانية. وقال المحافظ إنه تم تنفيذ عدد (552) وحدة سكنية بمدينة دهب بتكلفة حوالى (90) مليون جنيه شاملة أعمال المرافق وتنسيق الموقع والوحدات، مقسمة على النحو التالى (240) وحدة خاصة للمحافظة وتم تسليمها للمواطنين فى 30/6/2018 مرحله أولى، (312) وحدة خاصة بوزارة الإسكان ستقوم المحافظة بشراء عدد (48) وحدة منها كمرحلة ثانية للمواطنين بالمدينة، أما باقى الوحدات فهى تخص المواطنين المخصصة لهَم من وزارة الإسكان.

كما قام بزيارة لأحد الأسر المستحقين للإسكان بدهب، حيث رحبوا به وبالضيوف، شاكرين له زيارته، وتوفيره للسكن الملائم للمواطنين بالمدينة.

والتقى المحافظ المواطنين بمدينة دهب للاستماع لشكواهم وحلها، كما التقى مشايخ وعواقل المدينة فى إطار الشفافية وحل المشكلات على أرض الواقع.

ومن جانب آخر كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حمدية حامد عبد المقصود إحدى مواطنات مدينة دهب، وذلك لمساندتها ابنتها فايزة عبد الحكيم، حيث حصلت على ترتيب السادس على مستوى الجمهورية فى الشهادة الثانوية القسم الأدبى، كما حياها لاجتهادها وحصولها على دبلوم الصنايع وشجعها على استكمال دراستها بالجامعة المفتوحة، حيث كافأها ماليا وشهادة تقدير، وطالب بتكريمها ضمن الأمهات المثاليات لعام 2019 .

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ بمدينة دهب، يرافقه اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى لمحافظة جنوب سيناء، والمهندس على حماده رئيس مدينة دهب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.