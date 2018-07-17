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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:31 م
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محافظ القليوبية وسفير أذربيجان يفعلان اتفاقية توأمة مع محافظة أبشرون

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:01 م
محافظ القليوبية وسفير أذربيجان يفعلان اتفاقية توأمة مع محافظة أبشرون محافظ القليوبية يستقبل السفير الاذربيجاني
القليوبية - نيفين طه
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استقبل اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، السفير تورال رضاييف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون وتبادل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، فى ظل اتفاقية التوأمة بين محافظة القليوبية ومحافظة أبشرون بأذربيجان.

 

وأشاد المحافظ بالعلاقات المصرية الأذربيجانية، فى كافة المجالات الثقافية والاقتصادية والسياحية، ولاسيما وأن البلدين لديهما رؤية مشتركة وإمكانيات متبادلة فى كافة المجالات تساعد فى تعزيز وتطوير العلاقات، مؤكدا أن مصر تعد بلدهم الثاني، وأنه بين أهله وإخوانه، مشيرا إلى أن مصر تلتقى وتتشابه مع دولة أذربيجان فى أمور كثيرة، قائلا: "نسعى لزيادة الخبرات والثقافات بين البلدين لخلق استثمارات جديدة".

 

وأكد السفير، أن بلاده مهتمة بشكل خاص بتعزيز التعاون فى مجال النفط والكهرباء، حيث يتمتع بفائض فى هذه المنتجات تصدره للخارج، وقال إن مصر تستحق مكانتها العظيمة فى العالمين الإسلامى والعربى، وتلعب دورا مهما فى منطقة الشرق الأوسط، وأن اذربيجان تسعى دائما منذ استقلالها لتعزيز العلاقات معها.

 


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