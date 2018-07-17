محافظ القليوبية : فتح باب التظلمات لطالب الثانوية العامة لمدة شهر

القليوبية - إبراهيم سالم - نيفين طه

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، بدء قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/ 2018، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 يوليو 2018 ولمدة شهر، حيث تواصل لجنة التظلمات عملها في قبول التظلمات من الطلبة والطالبات الثانوية العامة، حيث بلغ إجمالي العدد حتى الآن حوالى 1100 طالب وطالبة، وأن لجنة التظلمات لن تغادر المكان إلا مع آخر طلب تظلم موجود، هذا للتيسير على الطلبة والطالبات.

وفي هذا السياق ، أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الوزارة أعلنت ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم، وذلك على النحو الآتي:

- سداد مبلغ "مائة جنيه" عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على حساب رقم "2/88040/450/9"، بالبنك المركزي المصري، أو الحساب رقم "1543070416719000014" بالبنك الأهلي المصري، أو الحساب رقم "1050001000036407" ببنك مصر.

- تقدم طلبات الاطلاع في المادة، أو المواد المطلوب الاطلاع عليها، لمندوب لجنة النظام والمراقبة الموجود بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

- تبدأ تظلمات الثانوية العامة للعام 2018 اعتبارًا من يوم الأحد 15/7/2018، بحيث يتقدم الطالب، أو ولي الأمر، بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها، مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.

- مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

- يلتزم الطالب/ الطالبة بالوجود بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع، ومن يتخلف عن الموعد المحدد له، ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

- يشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية:

1- وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة

2- عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة

3- الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

4- يحق للطالب تدوين أي ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما رأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.

5- يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.

- يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

- إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

6- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "الإدارة العامة للامتحانات" اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي " مكتب تنسيق القبول بالجامعات" بنتيجة الطالب/ الطالبة بعد تعديل درجات المادة، أو المواد المتظلم فيها، بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.