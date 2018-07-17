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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:58 م
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محافظ الشرقية لوزير التموين: توفير أراض لإقامة مناطق لوجيستية داخل المحافظة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:34 م
محافظ الشرقية لوزير التموين: توفير أراض لإقامة مناطق لوجيستية داخل المحافظة محافظ الشرقية خلال لقائه بوزير التموين
الشرقية - منال العيسوى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، على أهمية إقامة المناطق اللوجيستية باعتبارها أمراً ضرورياً ولازماً لتطوير قدرات الدولة فى مجال التجارة والتوزيع على نحو يحقق خفض تكلفة وصول السلعة للمستهلك، بصورة صحية وسليمة، مشيراً إلى أن المحافظة استطاعت توفير الأراضى اللازمة لإقامة تلك المناطق اللوجيستية لخدمة أهالى المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه يوجد بالشرقية سوق حضارى بمدينة الصالحية الجديدة يمثل طفرة حقيقية فى قطاع التجارة الداخلية داخل نطاق دائرة المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأعضاء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بحضور الدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين وأعضاء الجمعية والمستثمرين للاستماع إلى كافة احتياجات المدينة من قطاع التموين والتجارة الداخلية التموين .

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه من المقرر إقامة 4 صوابع لتخزين الغلال لاستكمال منظومة الصوامع داخل محافظة الشرقية لاستيعاب احتياجات المحافظة من محصول القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح باعتباره محصول إستراتيجى وهام للمواطنين.


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