محافظ الشرقية: افتتاح مقر الإدارة الاجتماعية بمدينة منشأة أبوعمر

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، افتتاح مقر إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة منشأة أبو عمر والتى تخدم ثلاث وحدات اجتماعية "وحدة منشأة أبو عمر – وحدة الربعماية – وحدة الظواهرية"، وذلك لتقديم الخدمات والأنشطة الاجتماعية للمواطنين والجمعيات الأهلية بنطاق المدينة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الهدف من إنشاء الإدارة الاجتماعية يأتلا تماشيا مع أهداف وزارة التضامن الاجتماعلا بإنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن ومراعاة محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم ورعاية جميع فئات المجتمع وكذلك تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته تحقيق أهدافة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبها صرحت مرفت فهمي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، فى بيان، أنه تم الانتهاء من تجهيز مقر جديد للإدارة الاجتماعية بمدينة منشأة أبوعمر والتى تخدم ثلاث وحدات اجتماعية "وحدة منشأة أبو عمر – وحدة الربعماية – وحدة الظواهرية" وفصلها إداريا عن الإدارة الاجتماعية لمدينة الحسينية لتحسين الخدمة المقدمة لأهالى المدينة.