محافظ الدقهلية: رفع 1152 طن قمامة وأتربة فى حملات مكبرة بنطاق المحافظة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، رفع تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات بمراكز طلخا، السنبلاوين، بلقاس، ميت غمر، الجمالية، دكرنس، نبروه فى حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، فى إطار الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الكميات التى تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار اليها شملت 330 طنا بمركز ومدينة طلخا، 131 طنا بمركز ومدينة بلقاس، 163 طن بمركز ومدينة السنبلاوين، 85 طن بمركز ومدينة الجمالية، 258 طن بمركز ومدينة ميت غمر، 60 طن بمركز ومدينة دكرنس، 125 طن بمركز ومدينة نبروه.

وكلف الشعراوي، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، على أهمية المتابعة المستمرة والعمل على تكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية استمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، فى إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيرا إلى ضرورة رفع تقارير يوميه بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التى تم رفعها، مؤكداً على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية فى هذا المجال الحيوى الهام الذى يمس حاجه يوميه دائمة للمواطنين وبهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.

وشدد المحافظ، على تنفيذ الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات وتنفيذ أعمال التجميل للشوارع والميادين وعرض تقارير دورية بحملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات بهدف تحسين خدمات النظافة المقدمة يوميا لمواطنى الدقهلية لتظل دائما الدقهلية فى المقدمة بمظهرها الحضارى المتميز، مشيراً إلى أهمية بذل المزيد من الجهد من قبل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لرفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافه القطاعات بالتنسيق مع مديريات الخدمات وقطاعات المرافق على مستوى المحافظة.

ومن جانب آخر استمع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لمشكلات ومطالب واحتياجات 16 حالة انسانية ويستجيب لحلها وتحقيقها فورا ويأمر القيادات التنفيذية بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين الذى يعقده المحافظ، للتعرف شخصيا على مشكلات واحتياجات ومطالب مواطنى الدقهلية، بحضور ومشاركة وكلاء الوزارات، رؤساء الوحدات المحلية، رؤساء القطاعات التنفيذية للمرافق والخدمات على مستوى المحافظة.

وكلف الشعراوي، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إسعاف احد المواطنين من قرية كفر بدواى مركز المنصورة يعانى من مرض القدم السكرى وعلاجه على نفقه الدولة ويأمر بإدخاله المستشفى فورا وتوفير كافه أوجه الرعاية الصحية والطبية له، مكلفاً وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بعمل معاش تكافل وكرامه للمواطن المذكور، وعمل معاش تكافل وكرامه لاحد المواطنين من نفس القرية أيضا.

وسلم محافظ الدقهلية، خلال اللقاء الاعانات المالية الفورية لعدد من المواطنين المستحقين نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، موجهاً جميع القيادات التنفيذية بضرورة التجاوب والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وسرعة حلها، مؤكدا أن الدولة حريصة كل الحرص على تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين فى كافه قطاعات المرافق والخدمات، مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون الكامل من اجل المواطن الدقهلاوى فى جميع المراكز والمدن والاحياء والقرى بنطاق المحافظة.