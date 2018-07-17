محافظ البحيرة تشهد ختام التدريب العملى "صقر 29" لإدارة الأزمات والكوارث

وقامت المهندسة نادية عبده واللواء أ .ح أيمن دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري يرافقهما اللواء مجدى عنانى السكرتير العام واللواء جمال الرشيدى نائب مدير الأمن والعميد ا .ح حازم بدر مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية للازمات والكوارث و حازم الاشموني السكرتير العام المساعد والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى واعضاء لجنة هيئة عمليات القوات المسلحة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ومسئولي شركات الكهرباء والمياه والصرف و المرور و الإسعاف و الحماية المدنية بتفقد عمليه الاصطفاف للمركبات والمعدات الهندسية المشاركة فى البرنامج التدريبى لإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والتى تم استدعاؤها من المراكز والمدن والمديريات الخدمية بمدينه دمنهور على طريق الكورنيش امام مسجد الشيخة مريم للوقوف على مدى سلامتها وكفاءتها وقدرتها على تأمين الأهداف الحيوية بنطاق المحافظة فى حالة مجابهة الأزمات و الكوارث الطبيعية أو الصناعية التى قد تتعرض لها.

كما قامت محافظ البحيرة ، ومرافقوها بمراجعة المعدات والتفتيش عليها من حيث الصلاحية الفنية وجاهزيتها للقيام بالمهام المنوطة بها.

يذكر أن محافظ البحيرة واللواء أ .ح خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كانا قد إستعرضا امس البيان العملى التدريبى لمواجهة الأزمات والكوارث الإفتراضية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة وشاهدا بيانا عمليا لحدوث أعمال تخريبية وكوارث طبيعية بنطاق المحافظة على شاشات العرض عن طريق الفيديو كونفرانس كما تفقدا معسكر الإيواء العاجل الذى تم انشاؤة بالإستاد الرياضى بدمنهور بطاقة 200 اسرة وتزويده بالأسرة والبطاطين و50 خيمه ومطبخ ونقطه طبيه وكافه الاحتياجات اللازمة للأسر المتضررة من احد الكوارث الطبيعية الافتراضية التى من الممكن حدوثها بنطاق المحافظة.