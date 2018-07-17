video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة تشهد ختام التدريب العملى "صقر 29" لإدارة الأزمات والكوارث

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:19 م
محافظ البحيرة تشهد ختام التدريب العملى "صقر 29" لإدارة الأزمات والكوارث المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
إضافة تعليق
شهدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة اليوم الثلاثاء ختام التدريب العملى "صقر29" لإدارة الأزمات والكوارث بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
 
وقامت المهندسة نادية عبده واللواء أ .ح أيمن دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري يرافقهما اللواء مجدى عنانى السكرتير العام  واللواء جمال الرشيدى نائب مدير الأمن والعميد ا .ح حازم بدر مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية للازمات والكوارث و حازم الاشموني السكرتير العام المساعد والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى واعضاء لجنة هيئة عمليات القوات المسلحة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ومسئولي شركات الكهرباء والمياه والصرف و المرور و الإسعاف و الحماية المدنية بتفقد عمليه الاصطفاف للمركبات والمعدات الهندسية المشاركة فى البرنامج التدريبى لإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والتى تم استدعاؤها من المراكز والمدن والمديريات الخدمية بمدينه دمنهور على طريق الكورنيش  امام مسجد الشيخة مريم للوقوف على مدى سلامتها وكفاءتها وقدرتها على تأمين الأهداف الحيوية بنطاق المحافظة فى حالة مجابهة الأزمات و الكوارث الطبيعية أو الصناعية التى قد تتعرض لها.
 
كما قامت محافظ البحيرة ، ومرافقوها بمراجعة المعدات والتفتيش عليها من حيث الصلاحية الفنية وجاهزيتها للقيام بالمهام المنوطة بها.
 
يذكر أن محافظ البحيرة واللواء أ .ح خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كانا قد إستعرضا امس البيان العملى التدريبى لمواجهة الأزمات والكوارث الإفتراضية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة وشاهدا بيانا عمليا لحدوث أعمال تخريبية وكوارث طبيعية بنطاق المحافظة على شاشات العرض عن طريق الفيديو كونفرانس  كما تفقدا معسكر الإيواء العاجل الذى تم انشاؤة بالإستاد الرياضى بدمنهور بطاقة 200 اسرة وتزويده بالأسرة والبطاطين و50 خيمه ومطبخ ونقطه طبيه وكافه الاحتياجات اللازمة للأسر المتضررة من احد الكوارث الطبيعية الافتراضية التى من الممكن حدوثها بنطاق المحافظة.
 
ختام التدريب العملى (3)
ختام التدريب العملى 
ختام التدريب العملى (5)
ختام التدريب العملى 
ختام التدريب العملى (7)
ختام التدريب العملى
ختام التدريب العملى (9)
ختام التدريب العملى 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. محافظ البحيرة وقائد الدفاع الشعبى يتفقدان معسكرات الإغاثة بدمنهور

البحيرة

امن البحيرة

حوادث وقضايا

اخبار البحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المرور




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة