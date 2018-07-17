مجلس النواب اللبنانى ينتخب رؤساء اللجان النيابية

بيروت (أ ش أ)

انتخب مجلس النواب اللبنانى فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة نبيه برى، رؤساء اللجان النيابية داخل المجلس، وعددها 16 لجنة عامة.

وانتخب المجلس إبراهيم كنعان (كتلة لبنان القوي) رئيسا للجنة المال والموازنة، وجورج عدوان (حزب القوات اللبنانية) رئيسا للجنة الإدارة والعدل، وياسين جابر (كتلة التنمية والتحرير) رئيسا للجنة الشئون الخارجية والمغتربين، ونزيه نجم (كتلة المستقبل) رئيسا للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، وبهية الحريرى (كتلة المستقبل) رئيسا للجنة التربية والتعليم العالي، وعاصم عراجى (كتلة المستقبل) رئيسا للجنة الصحة العامة والعمل والشئون الاجتماعية.

كما انتخب المجلس سمير الجسر (كتلة المستقبل) لرئاسة لجنة الدفاع والداخلية والبلديات، وجان طالوزيان (حزب القوات اللبنانية) رئيسا للجنة شئون المهجرين، وأيوب حميد (كتلة التنمية والتحرير) رئيسا للجنة الزراعة والسياحة، ومروان حماده (كتلة اللقاء الديمقراطي) رئيسا للجنة البيئة، ونعمه إفرام (تكتل لبنان القوي) رئيسا للجنة الاقتصاد الوطنى والتجارة والصناعة والتخطيط.

وانتخب المجلس حسين الحاج حسن (كتلة الوفاء للمقاومة) رئيسا للجنة الإعلام والاتصالات، وسيمون أبى رميا (تكتل لبنان القوي) رئيسا للجنة الشباب والرياضة، وميشال موسى (كتلة التنمية والتحرير) رئيسا للجنة حقوق الإنسان، وعناية عز الدين (كتلة التنمية والتحرير) رئيسا للجنة المرأة والطفل، ونديم الجميل (حزب الكتائب) للجنة تكنولوجيا المعلومات.