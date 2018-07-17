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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:01 م
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ماذا فعل محافظ الفيوم لتطوير الطرق الملاصقة لبحيرة قارون (صور)

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:31 م
ماذا فعل محافظ الفيوم لتطوير الطرق الملاصقة لبحيرة قارون (صور) محافظ الفيوم خلال الاجتماع
الفيوم - رباب الجالي
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أعلن الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، أنه سيتم خلال أيام، البدء فى استكمال أعمال تطوير الطريق الملاصق لبحيرة قارون، حيث ستقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل تدبيش وصدادات للمياه وإنشاء حائط ساند، بداية من محطة الرفع بسنورس حتى قرية كحك التابعة لمركز يوسف الصديق بطول 3 كيلو مترات.
 
وفى هذا الإطار، عقد محافظ الفيوم اجتماعاً مع المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس أحمد الناقة وكيل وزارة النقل المنطقة السادسة، لبحث الخطوات التنفيذية للمشروع وآليات التنفيذ، وذلك بحضور المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان، والمهندس هشام دره رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء مراكز أبشواى ويوسف الصديق وسنورس، وممثلين عن مديريات الرى والكهرباء والبيئة والطرق والغاز والثروة السمكية.
 
خلال الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال أعمال المشروع، وإخطار جهاز شئون البيئة بالأعمال التى سيجرى تنفيذها بطول الطريق مصحوبة بالرسومات الهندسية، مشدداً على ضرورة تضافر جهود كافة القطاعات للسماهمة فى أعمال التنمية الشاملة. 
 
محافظ الفيوم خلال الاجتماع
محافظ الفيوم خلال الاجتماع

الاجتماع
الاجتماع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
 

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