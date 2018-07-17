لليوم الثانى على التوالى.. معامل الجامعات تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم

وائل ربيعى

تستمر معامل الحاسب الآلى بالجامعات فى استقبال طلاب الثانوية العامة لليوم الثانى على التوالى؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيا على موقع التنسيق الإلكترونى، إذ أنه من المقرر أن تستمر أعمال المرحلة الأولى من التنسيق حتى يوم الجمعة المقبل.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، و الشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابي 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر83539 طالبا، 126807 طلاب.