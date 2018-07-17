video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قوات الأمن الإيرانية تعتقل أربعة يشتبه أنهم من داعش

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:15 ص
قوات الأمن الإيرانية تعتقل أربعة يشتبه أنهم من داعش داعش
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير الاستخبارات الإيرانى محمود علوى إن قوات الأمن فى جنوب غرب إيران اعتقلت أربعة يشتبه فى أنهم من نشطاء تنظيم داعش الإرهابى، حيث كانوا يخططون لهجمات.

وفى العام الماضى، نفذ أعضاء التنظيم هجمات على البرلمان فى طهران وضريح آية الله روح الله الخمينى زعيم الثورة الإيرانية أسفرت عن مقتل 18 شخصا على الأقل.

وقال علوي "هذه المجموعة كانت لديها نية غرس الدمار في مناطق معينة لكن العمليات لم تنفذ بسبب تدخل قوات الأمن في الوقت المناسب".

وأضاف أن المجموعة يقودها رجل كان شقيقه قد لقي مصرعه أثناء قتاله في صفوف الدولة الإسلامية بسوريا.

من ناحية أخرى قال الحرس الثوري الإيراني إن ثلاثة يشتبه في أنهم متشددون إسلاميون وأحد أفراد قوات الأمن قتلوا في اشتباك يوم السبت في شمال غرب إيران.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: إيران تشهد أعمال شغب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى

حصاد العالم.. الاتحاد الأوروبى يرفض الطلب الأمريكى بعزل إيران اقتصاديًا

الاتحاد الأوروبى يرفض الطلب الأمريكى بعزل إيران اقتصاديا

إيران

داعش

تنظيم داعش

وزير الاستخبارات الإيرانى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة