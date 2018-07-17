قوات الأمن الإيرانية تعتقل أربعة يشتبه أنهم من داعش

رويترز

قال وزير الاستخبارات الإيرانى محمود علوى إن قوات الأمن فى جنوب غرب إيران اعتقلت أربعة يشتبه فى أنهم من نشطاء تنظيم داعش الإرهابى، حيث كانوا يخططون لهجمات.

وفى العام الماضى، نفذ أعضاء التنظيم هجمات على البرلمان فى طهران وضريح آية الله روح الله الخمينى زعيم الثورة الإيرانية أسفرت عن مقتل 18 شخصا على الأقل.

وقال علوي "هذه المجموعة كانت لديها نية غرس الدمار في مناطق معينة لكن العمليات لم تنفذ بسبب تدخل قوات الأمن في الوقت المناسب".

وأضاف أن المجموعة يقودها رجل كان شقيقه قد لقي مصرعه أثناء قتاله في صفوف الدولة الإسلامية بسوريا.

من ناحية أخرى قال الحرس الثوري الإيراني إن ثلاثة يشتبه في أنهم متشددون إسلاميون وأحد أفراد قوات الأمن قتلوا في اشتباك يوم السبت في شمال غرب إيران.