فيضانات في شمال نيجيريا تسفر عن عشرات القتلى

أ ف ب

أدت فيضانات ناجمة عن امطار غزيرة الى مقتل 49 شخصا على الاقل، ولا يزال 20 آخرون في عداد المفقودين على الحدود بين نيجيريا والنيجر، كما اعلنت اجهزة الاغاثة النيجيرية الثلاثاء.

فقد غمرت المياه خمس قرى في اقليم جيبيا عندما فاض نهر عن مجراه ليل الاحد الاثنين بعد هطول للمطر استمر ساعات، كما قال لوكالة فرانس برس امينو وزيري، مدير وكالة الاغاثة في ولاية كاتسينا.

واضاف "عثرنا على 49 جثة (آتية) من خمس قرى وما زلنا نبحث عن جثث عشرين اخرى".

وجرفت المياه اربعا وعشرين جثة الى حدود قريتي ماجا رومفا وكانتومني في النيجر المجاورة.

واوضح ان "بعض الضحايا انتشلوا من تحت انقاض منازلهم المنهارة".

ولجأ اكثر من 2000 شخص شردتهم الفيضانات الى المدرسة الابتدائية في جيبيا، ونقل 27 الى المستشفى المحلي.

والفيضانات مألوفة في عدد كبير من مناطق نيجيريا خلال موسم الأمطار الذي يمتد من ايار/مايو الى ايلول/سبتمبر.

وفي بداية الأسبوع، حذرت وكالة الارصاد الجوية النيجيرية من خطر كبير لحصول فيضانات هذه السنة بسبب "تغير منظومة تساقط الامطار" عبر امطار تتخطى المألوف.

وفي 2012، اسفرت فيضانات كارثية شملت 30 من 36 ولاية في نيجيريا، عن مئات القتلى وشردت نحو مليونين.

ابو/س ع/ب ق