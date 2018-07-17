فيضانات تضرب الفلبين تعوق حركة الحياة بين المواطنين

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

اجتاحت فيضانات عارمة العاصمة الفلبينية مانيلا ، اليوم الثلاثاء، وأغرقت المياة شوارع المدينة ، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وأوضحت الصور غرق منازل المواطنين بالمياة ، وتوقف حركة المواصلات بالمدينة ، ولم تصرح السلطات الفلبينية عن أى ضحايا حتى الأن جراء هذه الفيضانات.