فيضانات تضرب الفلبين تعوق حركة الحياة بين المواطنين

اجتاحت فيضانات عارمة العاصمة الفلبينية مانيلا ، اليوم الثلاثاء، وأغرقت المياة شوارع المدينة ، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.
وأوضحت الصور غرق منازل المواطنين بالمياة ، وتوقف حركة المواصلات بالمدينة ، ولم تصرح السلطات الفلبينية عن أى ضحايا حتى الأن جراء هذه الفيضانات.
المياه تغطى الشوارع الفلبينية
فتى وفتاة يتمازحان وسط المياه
المواطنون يعانون جراء المياه التى غطت الشوارع
المياه تغطى المواطنين
المياه تملأ الشوارع بسبب الفيضانات
طفلان فلبينيان وسط المياه
شاب يحمل فتاة لتتفادى المياه
فتاتان تنظران بحسرة على سيارتهما التى تغطيها المياه
مواطنان يحاولان جر دراجتهما وسط المياه
رجل وسط المياه
مواطنين فلبينيين يتابعون الوضع
مسن فلبينى وسط المياه
طفلان فلبينيان
طفلان يمارسان العوم بشوارع الفلبين
إمرأة فلبينية وسط المياه
طفل وسط المياه
أشخاص يحاولون عبور المياه
طفل يحاول لعب الكرة وسط المياه
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