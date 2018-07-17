فيديو.. داخلية فرنسا: اعتقال العشرات بأعمال شغب احتفالات الفوز بالمونديال

كتب أحمد علوى

أعلنت الداخلية الفرنسية، بأن حصيلة حملة الاعتقالات التى تمت على خلفية أعمال شغب على هامش احتفالات الفوز بالمونديال فى مختلف أنحاء البلاد، وصلت إلى ما يقرب من 300 شخص.

ووفقا لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، قالت الداخلية الفرنسية "لقد تمكنا من اعتقال 292 شخصا بسبب أعمال تخريبية قاموا بها، حيث عمد البعض على تحطيم واجهات المحال التجارية وحرق سيارات وسرقة ممتلكات عامة".

وعلقت الداخلية على هذه الأحداث، قائلة "إن أعمال الشغب كانت قوية، وهو الأمر الذى دفع الشرطة إلى التدخل ولمواجهة هذا الشغب، ونتج عن ذلك اعتقال 292 شخصا بالإضافة إلى إصابة نحو 45 شرطى من قوات الأمن".

وجاءت أعمال الشغب بعد ساعات قليلة من فوز منتخب فرنسا بكأس العالم والذى أقيم فى روسيا، بعد فوزه فى المباراة النهائية على منتخب كرواتيا 4-2.