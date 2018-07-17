video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. داخلية فرنسا: اعتقال العشرات بأعمال شغب احتفالات الفوز بالمونديال

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:58 ص
فيديو.. داخلية فرنسا: اعتقال العشرات بأعمال شغب احتفالات الفوز بالمونديال الشرطة الفرنسية
كتب أحمد علوى
إضافة تعليق

أعلنت الداخلية الفرنسية، بأن حصيلة حملة الاعتقالات التى تمت على خلفية أعمال شغب على هامش احتفالات الفوز بالمونديال فى مختلف أنحاء البلاد، وصلت إلى ما يقرب من 300 شخص.

ووفقا لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، قالت الداخلية الفرنسية "لقد تمكنا من اعتقال 292 شخصا بسبب أعمال تخريبية قاموا بها، حيث عمد البعض على تحطيم واجهات المحال التجارية وحرق سيارات وسرقة ممتلكات عامة".

وعلقت الداخلية على هذه الأحداث، قائلة "إن أعمال الشغب كانت قوية، وهو الأمر الذى دفع الشرطة إلى التدخل ولمواجهة هذا الشغب، ونتج عن ذلك اعتقال 292 شخصا بالإضافة إلى إصابة نحو 45 شرطى من قوات الأمن".

وجاءت أعمال الشغب بعد ساعات قليلة من فوز منتخب فرنسا بكأس العالم والذى أقيم فى روسيا، بعد فوزه فى المباراة النهائية على منتخب كرواتيا 4-2.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الشرطة الفرنسية تخلى شارع الشانزليزيه بعد الفوز بكأس العالم

شرطى فرنسى يواجه تهمة القتل غير المتمد مع تصاعد العنف فى غرب فرنسا

فرنسا

الشرطة الفرنسية

اعتقالات فى فرنسا

اخبار العالم

المونديال

اعمال شغب




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة