فيديو.. الجيش اليمنى يفتح جبهة جديدة بصعدة ويحرر عددا من المواقع

كتبت - إيمان حنا

افتتحت قوات الجيش الوطنى بدعم من قوات التحالف العربى، جبهة جديدة فى خامس مديرية بمحافظة صعدة وتمكنت من تحرير عدد من المواقع وسط انهيار وخسائر كبيرة فى صفوف ميليشيات الحوثى الانقلابية.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد بن عبدالله العجابى، فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش مدعومة بالتحالف العربى، أطلقت عملية عسكرية لتحرير مديرية شداء غربى محافظة صعدة، وتمكنت خلال الساعات الأولى من تحرير قريه الحصامه وجبال كعب الجابر، وسط فرار جماعى لعناصر ميليشيات الحوثى الانقلابية.

وأضاف العميد العجابى، أن المعارك لا تزال مستمرة وأن قوات الجيش الوطنى تواصل تقدمها فى المديرية، بإسناد مباشر من قوات التحالف العربى، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثى الانقلابية تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.