فى 11 معلومة.. تعرف على فرص إقامة مرصد فلكى عالمى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى ضوء خطة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لإنشاء مرصد فلكى جديد، صرح أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أنه تم إرسال وفد إلى محافظة الأقصر وذلك لدراسة المناطق الجبلية وارتفاعات الجبال ومدى صلاحيتها لإقامة المرصد.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل العمل على إنشاء المرصد الفلكى الجديد:-

1. تم إرسال بعثات لدراسة ارتفاعات الجبال بمختلف المناطق الجبلية على مستوى محافظات الجمهورية لاختيار أفضل موقع لإنشاء المرصد الجديد.

2. المرصد الجديد سيكون أكبر مرصد فلكى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث ستكون مرايته بقطر 6.5 متر.

3. المرصد من المقرر أن يكون طفرة بالمنطقة وسوف تؤخذ بمرصوداته على المستوى العالمى.

4. شارك فى بعثة المعهد لزيارة الأقصر محمد الصادق باحث بقسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

5. خلال التواجد لبعثة المعهد القومى للبحوث بمحافظة الأقصر تم الصعود إلى إحدى المرتفعات الجبلية بمنطقة وادى الملوك

6. تمت أعلى جبال وادى الملوك دراسة مدى توافر الاشتراطات اللازمة لبناء المرصد الفلكى والتى تتمثل فى أن يزيد ارتفاع الجبل عن 1000 متر.

7. من ضمن شروط المرصد أن يكون منعزل تماما عن المناطق السكنية وأن يكون به أقل نسبة إضاءة وأن تبعد أقرب إضاءة للموقع بمسافة لا تقل عن 50 مترا.

8. قال الشيخ حسام مدين مبعوث دار الافتاء المصرية أنه فى ضوء مساعى دار الإفتاء لتطوير سبل رصد أهلة الأشهر الهجرية، يتم دراسة مواقع مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية

9. دراسة تلك المواقع فى مصر تهدف للوصول إلى أدق موقع يتم من خلاله رصد أهلة الأشهر الهجرية

10. سيقوم الوفد بتحديد موعد الشهر المقبل لزيارة محافظة الأقصر مرة أخرى لإجراء اختبارات الـGPS وتحديد الزوايا المختلفة لرؤية السماء من القمم الجبلية بالمحافظة

11. جمهورية مصر العربية لديها أكبر مرصد فلكى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنطقة القطامية شرق محافظة القاهرة ولكن بقطر مرايا 2متر فقط.