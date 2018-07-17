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فريق طبى ينجح فى تركيب مفصل أسمنتى لمريض بمستشفى أبو النجا بقليوب

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:48 م
فريق طبى ينجح فى تركيب مفصل أسمنتى لمريض بمستشفى أبو النجا بقليوب جانب من الجراحة
القليوبية ــ نيفين طه
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نجح الفريق الطبى بقسم جراحة العظام بمستشفى أبو النجا بقليوب، في إجراء جراحة تركيب نصف مفصل أسمنتى، لمريض يعانى من كسر بعنق مفصل الفخذ، وتعد هذه العملية الأولى من نوعها بالمستشفى بعد أعمال التجديد والتطوير.
 
وأكد الفريق الطبى، أن المريض تماثل للشفاء، واستعد لممارسة نشاطه دون الاعتماد على الآخرين .
 
وضم الفريق، كلا من، "الدكتور أحمد خيرى أخصائى العظام ومدير الطوارئ ووكيل المستشفى،  والدكتور طارق السيد أخصائي العظام، ونائب مدير المستشفى ومدير العمليات، والدكتور فريد حليم أخصائي التخدير.
 
 
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