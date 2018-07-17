عطل بالمحرك يتسبب فى هبوط طائرة كويتية اضطراريا بالعقبة

عمان (أ ش أ)

هبطت إحدى الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية اضطراريًا بمطار الملك حسين الدولى بمدينة العقبة، فجر اليوم الثلاثاء؛ بسبب عطل فنى فى محركها الأيسر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن الرئيس التنفيذى لشركة العقبة للمطارات مدير مطار الملك حسين الدولى فى العقبة بشار أبو رمان قوله أن سبب هبوط الطائرة عطل فنى فى محركها الأيسر.

وأوضح أنه عند الساعة 12.45 فجرًا بالتوقيت المحلى تمت مخاطبة غرفة العمليات وبرج الملاحة فى المطار من قبل كابتن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الكويتية وإعلامهم بحدوث عطل فنى فى محركها الأيسر وتوقفه عن العمل، وطلب السماح بالهبوط الاضطراري.

وأضاف أن الطائرة كانت تقوم برحلتها من الكويت إلى بيروت عبر الأجواء الأردنية، مشيرًا إلى تفعيل خطة الطوارئ وقامت الكوادر والإدارة وجميع الأجهزة بالمطار بما فى ذلك أجهزة الدفاع المدنى باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الطائرة.

وأكد هبوط الطائرة بسلام الساعة الواحدة و10 دقائق من فجر اليوم بالتوقيت المحلى وعلى متنها 66 راكبا بما فيهم طاقم الطائرة وتم استقبالهم من خلال مبنى القادمين وفتح صالات المطار لهم وتم تفويجهم إلى فنادق العقبة بعد الاطمئنان على صحتهم وأن جميعهم بخير ولم تقع أى إصابات.