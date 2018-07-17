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عايز تبقى ضابط.. تعرف على كيفية التقديم لكلية الشرطة عبر الإنترنت

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:42 ص
عايز تبقى ضابط.. تعرف على كيفية التقديم لكلية الشرطة عبر الإنترنت مؤتمر اكاديمية الشرطة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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يستعد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، وبعض خريجى الجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراة للتقديم فى كلية الشرطة، حيث يبدأ التقديم لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها 24 يوليو الجارى، فيما يبدأ التقديم لخريج الجامعات فى 28 من نفس الشهر وحتى 13 أغسطس.

يتم التقديم عن طريق موقع الأكاديمية www.moiegypt.gov.eg ، حيث يدخل الطالب اسمه ورقم البطاقة ويحصل على رقم سرى، وبعدها يطبع الإفادة التى تظهر له من خلال الموقع، ويملأ البيانات، ويتوجه لأول اختبار محدد له وفقاً للموقع.

 

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