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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:20 م
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عاطلان يفتحان النار على سائق بسبب خلافات حول اقتراضه 1000 جنيه منهم بحلوان

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:54 م
عاطلان يفتحان النار على سائق بسبب خلافات حول اقتراضه 1000 جنيه منهم بحلوان المتهمان
كتب إبراهيم أحمد
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شهدت منطقة حلوان، قيام عاطلان، بالاعتداء على سائق وإطلاق أعيرة الخرطوش عليه، مما تسبب فى اصابته برش خرطوش بالصدر والبطن، وتم نقله المستشفى، وتبين من التحريات أن مشادة نشبت بينهم بسبب اقتراض السائق 1000 جنيه من أحدهما، وتم ضبط المتهمين وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.
 
 
وتلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، إخطارا من مستشفى القصر العينى تفيد استقبالها "مصطفى ع ا"  28 سنة، سائق، مصاب برش خرطوش بالصدر والبطن، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وكلا من "محمد و ا" 21 سنة، عاطل، و"إسلام ف م" 22 سنة، عاطل، بسبب سابقة اقتراض المجنى عليه مبلغ 1000 جنيه من المتهم الأول.
 
 
وتبين قيام المتهم الأول بإصطحاب المتهم الثانى والتوجه لمسكن أهلية المجنى عليه لمطالبته برد المبلغ، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها المتهم الأول بالتعدي علي  المجنى عليه  بسلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته محدثاً إصابته.
 
 
ومن خلال إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمان أسفرت عن ضبطهما وبحوزة المتهم الأول السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.
 

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