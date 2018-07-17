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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:14 م
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ضبط 9 أطنان دقيق مدعم ومخللات فى حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:51 ص
ضبط 9 أطنان دقيق مدعم ومخللات فى حملة تموينية مكبرة بالبحيرة حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل _ ناصر جودة
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نفذت مديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ، بالإشتراك ومديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد ، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
 
أسفرت الحملة، التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "محمود ع ا" 22 سنة، صاحب مصنع مخللات "بدون ترخيص"، كائن قرية أبو صماده مركز الدلنجات لإدارته المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وإنتاج مخلالات غير مدون بها أي بيانات وعلامات تجارية، وضُبط بحوزته 6.500 طن مخللات، مختلفة الأنواع، و"عامر ل ع" 42 سنة، المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن عزبة أبوشوشه مركز الدلنجات لتجميعه دقيق بلدى مدعم استخراج 82 %، والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضُبط بحوزته كميه 2.550 طن دقيق بلدى مدعم .
 
كما تم ضبط، "أحمد ف ز" 41 سنة، صاحب مخزن أسطوانات بوتاجاز كائن عزبة النوام مركز الدلنجات، لقيامه بتجميع أسطوانات بوتاجاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته 10 أسطوانات غاز مدعمة، و"رمضان ع ا"41 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية كائن مدينة الدلنجات لحيازته، وتخزينه كراتين ملح طعام بدون بيانات وعلامات تجارية، وضُبط بحوزته عدد 150 كيس ملح طعام.
 
 

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