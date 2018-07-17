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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:59 م
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ضبط 850 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى ببنى سويف

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:30 م
ضبط 850 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى ببنى سويف المضبوطات
بني سويف ايمن لطفى
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ضبطت حملة من مباحث التموين ومكتب مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية جنوب بنى سويف اليوم مركبة توك توك محملة بـ 850 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

واشتبهت الحملة التى ضمت العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ومحمد محمود أحمد مفتش أول الأغذية بالإدارة الصحية بالفشن وفريق مكتب الأغذية، فى توك توك وبتفتيشه عثر على براميل بلاستيكية بها ألبان فرز تزن 860 لترا، وبفحصها تبين أن اللبن غير نظيف وبداخله ذباب وشوائب وغير محتفظ بخواصه الطبيعية وغير مستوفى للشروط الصحية، تم التحفظ على التوك وسائقه والمضبوطات بديوان بمركز شرطة الفشن وتحرر المحضر رقم 283 /2018 جنح أمن دولة طوارئ بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.


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