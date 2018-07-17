ضبط 8 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم - نيفين طه

نفذت مباحث القليوبية، حملة أمنية مكبرة على الخارجين عن القانون ومروجى الأقراص المخدرة بدوائر أقسام شبرا الخيمة وطوخ، والخانكة، وبنها، وأسفرت الحملة عن ضبط 8 عاطلين، بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة.

كانت تعليمات اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، لضباط البحث الجنائى بأقسام شبرا الخيمة وطوخ والخانكة وبنها، بالقيام بحملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأقراص المخدرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "عمر.ع" 34عاطل، و"محمد.ح" 25 عاما عاطل، "محمد.ح" 26عاما، عاطل، وبحوزتهم 300 قرص مخدر بشبرا الخيمة، وفى الخصوص تم ضبط "حسام.س" 32 عاما عاطل، وبحوزته 170 قرص مخدر.

وفى الخانكة تم ضبط كلا من "محى.ص" 30 عاما عاطل، و"خالد.م" 18 عاما عاطل، وبحوزتهما 100 قرص مخدر، وفى قليوب تم ضبط "محمود.ا" 32 عاما، عاطل وبحوزته 25 قرص مخدر، وفى طوخ تم ضبط "علاء.ف" 30 عاما عاطل، وبحوزته 19 قرص مخدر.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما ألقت مباحث القليوبية، القبض على شقيقان بحوزتهما كمية الحشيش المخدر، بدائرة مركز شبين القناطر، تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات وردت للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، عن قيام شقيقان بترويج الحشيش المخدر على الشباب بمدينة شبين القناطر.

وتبين من تحريات الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شبين القناطر، أن المتهمين هما كلا من "أحمد.ص" 29عاما عاطل، وشقيقه "عمر" 23عاما عاطل، مقيمين الجعافرة دائرة المركز.

تم استئذان النيابة العامة وتمكن النقيب مايكل وهيب معاون مباحث مركز شبين القناطر، من ضبطهما، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 110 جرامات ومبلغ مالى 2430 جنيها، و2 هاتف محمول بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 16522 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.