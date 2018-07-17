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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:53 م
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ضبط 33 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:47 م
ضبط 33 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية حملة تموينية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 33 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر فى مجال الغش التجارى والغذائى، وتقليد العلامات التجارية، ومجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، كما تم تحرير 3 محاضر فى مجال الأسواق وبيع بأزيد من السعر وإمتناع عن البيع، وقضية فى مجال تجميع سلع تموينية.

وضبطت الحملة 10 قضايا فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، و15 قضية فى مجال الصحة العامة والتى تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية.

 

 


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