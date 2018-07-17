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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:03 م
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ضبط 20 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:06 م
ضبط 20 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف ضبط سولار -أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
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تمكنت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، بإشراف اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف ورئاسة المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين من ضبط 20 ألف لتر بنزين وسولار بحوزة أصحاب محطات وقود قبل بيعها فى السوق السوداء.
 
وحررت الحملة  القضية رقم 11153 جنح مركز ناصر لسنة 2018 ضد "احمد أ.ع.أ" 30 سنة مقيم مركز ناصر صاحب محطة وقود لتجميعه 1000 لتر بنزين 80 و9 آلاف لتر سولار، والقضية رقم 11154 جنح مركز ناصر لسنة 2018 ضد "عبد الفتاح .ر.أ" 47 سنة مقيم مركز ناصر مدير محطة لتجميعه سولار مدعم بكمية وقدرها 2000 لتر سولار .
 
كما تم تحرير  القضية رقم 11923 جنح مركز ببا لسنة 2018 ضد "محمد .ح.م" 38 سنة مقيم بندر ببا مدير محطة وقود لتجميعه بنزين 92 مدعم بكمية وقدرها 3 اآاف لتر، والقضية رقم 7796 جنح مركز إهناسيا لسنة 2018 ضد "عبدالرحمن .ش.ع.ع"  23 سنة مقيم مركز إهناسيا صاحب طلمبة رصيف بدون ترخيص لتجميعه سولار مدعم بكمية قدرها 2000 لتر، والقضية رقم 11318 جنح مركز ناصر لسنة 2018  ضد "محمد .ا.م" 42 سنة مقيم مركز ناصر صاحب طلمبة رصيف لتجميعه بنزين 80 مدعم بكمية وقدرها 6000 لتر  بنزين و2000 لتر سولار .
 
 

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