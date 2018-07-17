ضبط 20 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تمكنت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، بإشراف اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف ورئاسة المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين من ضبط 20 ألف لتر بنزين وسولار بحوزة أصحاب محطات وقود قبل بيعها فى السوق السوداء.

وحررت الحملة القضية رقم 11153 جنح مركز ناصر لسنة 2018 ضد "احمد أ.ع.أ" 30 سنة مقيم مركز ناصر صاحب محطة وقود لتجميعه 1000 لتر بنزين 80 و9 آلاف لتر سولار، والقضية رقم 11154 جنح مركز ناصر لسنة 2018 ضد "عبد الفتاح .ر.أ" 47 سنة مقيم مركز ناصر مدير محطة لتجميعه سولار مدعم بكمية وقدرها 2000 لتر سولار .