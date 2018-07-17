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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:01 م
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ضبط 16 عاطلا بحوزتهم كميات من الحشيش والأستروكس

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:54 م
ضبط 16 عاطلا بحوزتهم كميات من الحشيش والأستروكس أقراص مخدرة - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شنت مباحث القليوبية بإشراف اللواء محمد الألفى، مدير المباحث الجنائية حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية فى كافة مراكز المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 16 عاطلا بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة بأنواعها، وذلك تحت إشراف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "م ع"، سن 53 عاطل ومقيم السيدة زينب، القاهرة، وأخر الخانكة السابق اتهامه فى 21 قضية (سرقة - سرقة متنوعة – سرقة وسائل نقل – سرقة بالإكراه) آخرهم القضية رقم 15385 لسنة 2013م جنح قسم مصر الجديدة، سرقة وسائل نقل مسجل شقى خطر تحت رقم 20744 – فئة ج – سرقات عامة، وبحوزته 30 قرص مخدر ومبلغ مالى 50 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "أ ص" سن 29 عاطل، ومقيم الجعافرة دائرة المركز السابق اتهامه فى القضية رقم 23730 لسنة 2009م جنح مركز شبين القناطر – مخدرات، و"ع ص"، سن 23 عاطل ومقيم ذات الناحية، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 110 جرام ومبلغ مالى 2430 جنيها، و2 هاتف محمول بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 16522لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "أ ا أ" سن 40 عاطل ومقيم الفرنوانى – دائرة القسم السابق اتهامه فى 13 قضية (مخدرات – سلاح – سرقة) أخرهم القضية رقم 1176 لسنة 2013م جنح قسم أول شبرا الخيمة – سرقة متنوعة مسجل شقى خطر تحت رقم 2510 – فئة ب – مخدرات، و" ك م ك" سن 31 عاطل ومقيم بيجام – دائرة القسم .. السابق اتهامة فى 8 قضايا (مخدرات – سرقة ) أخرهم القضية رقم 15553 لسنة 2016م جنح قسم اول شبرا الخيمة – سرقة متنوعة وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدرة تزن حوالى 10 جرام ومبلغ مالى 80 جنيه وسلاح ابيض مطواة بقصد الاتجار.

 


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