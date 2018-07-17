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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:36 م
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صور.. 1300 طلب تظلم من نتائج الثانوية العامة بأسيوط فى اليوم الثالث

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:37 م
صور.. 1300 طلب تظلم من نتائج الثانوية العامة بأسيوط فى اليوم الثالث 1300 طلب تظلم من نتائج الثانوية العامة بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
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واصل المئات من طلاب الثانوية العامة برفقة أولياء أمورهم بمحافظة أسيوط، تقديم طلبات تظلمهم من نتائج امتحانات الدور الأول لإعادة تصحيح الأوراق ورصد الدرجات الخاصة بهم وذلك بمنافذ تظلمات الثانوية الكائن مقرها بمدرسة الحرية بمدينة أسيوط.

 

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، لـ"اليوم السابع": إن عدد طلبات التظلم بلغ 1300 طلب فى اليوم الثالث لاستقبال أوراق التظلمات من الطلاب؛ مشيراً إلى أن اللجنة تبدأ عملها منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصراً ويتم استقبال الطلاب و أولياء الأمور وتحديد مواعيد فحص التظلمات الخاصة بهم، وتستمر أعامل اللجنة لمدة 30 يوما من تاريخ فتح باب التظلم .

 

وشهدت لجنة تلقى طلبات التظلم من نتيجة الثانوية العامة بأسيوط زحاما شديدا من قبل الطلاب وأولياء الأمور واشتكى عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بأسيوط، من صعوبة التوجه إلى كنترول الثانوية العامة وذلك بعد نقله إلى محافظة قنا.

 

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2017، وحددت ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك من خلال سداد مبلغ "مائة جنيه" عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، كما تقدم طلبات الاطلاع فى المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التى تتبع اللجنة، أو بالمقار التى حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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