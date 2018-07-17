صور.. مياه بنى سويف تنهى سلسلة اللقاءات التوعوية لأئمة المساجد

بنى سويف : هانى فتحى

اختتمت إدارة التوعية شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف اليوم الثلاثاء، بإشراف المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والشيماء عبد التواب تمام مدير إدارة التوعية سلسلة اللقاءات التوعوية لأئمة المساجد على مستوى المحافظة .

تناولت الندوة الجهود المبذولة من قبل الدولة والشركة لتوصيل كوب ماء نظيف لكل مواطن، وكذلك التعريف بالقطع الموفرة للمياه وما لها من تأثير فعال فى الترشيد، فضلاً عن التعريف بالخط الساخن 125 لتلقى الشكاوى والبلاغات من جانب المواطنين على مدار 24 ساعة يومياً من أى تليفون أرضى، وكذلك المشاكل المترتبة من استخدام الفلاتر .

أقيم اللقاء بمسجد الأسبوعى بمركز ناصر بحضور الشيخ شيحة حسان شيحة مدير إدارة أوقاف ناصر .



مياه بنى سويف تجرى سلسلة اللقاءات التوعوية لأئمة المساجد



جانب من الندوة



جانب من الحصور