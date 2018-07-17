صور.. مسئول ليبى: القبض على 70 مهاجرا غير شرعى يحملون الجنسية المصرية

كتب : أحمد جمعة

ألقى مركز شرطة البيضان التابع لمديرية أمن أجدابيا فى ليبيا القبض على 70 مواطنا مصريا دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية.

وقال مصطفى بوفجرة رئيس وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا بليبيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية ألقت القبض على المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدًا على أنهم يحملون بطاقات مزورة دخلوا بها إلى البلاد.

وأكد بوفجرة، على أن النيابة العامة ستتولى التحقيق مع المواطنين المصريين الذى دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.