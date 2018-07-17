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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:56 م
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صور.. مدير أمن القليوبية يتابع خطة تأمين محطة مترو كلية الزراعة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:55 م
صور.. مدير أمن القليوبية يتابع خطة تأمين محطة مترو كلية الزراعة مدير أمن القليوبية مع قوات الشرطة داخل محطة مترو كلية الزراعة بشبرا الخيمة
القليوبية - إبراهيم سالم
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فاجئ اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، خدمات تأمين محطة مترو كلية الزراعة بشبرا الخيمة، وذلك للاطمئنان على حركة المترو وانتظام الخدمات الأمنية.

وشدد مدير أمن القليوبية، خلال لقاءه بجميع القوات المشاركة فى عمليه تأمين المحطة، على توسيع دائرة الاشتباه وانتشار القوات البحثية والنظامية داخل مبنى المحطة، وعلى الأرصفة، ووجه بسرعة ضبط كل ما يخل بالأمن والنظام داخل المحطة، وإحباط أى محاوله لتعطيل سير العمل أو زعزعة الاستقرار داخل المحطة وفقا للقواعد القانونية.

وأكد مدير أمن القليوبية، على قوات التأمين بالمترو، بحسن معاملة المواطنين واحترام قواعد حقوق الإنسان، حيث جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بتكثيف المرور على المنشآت الهامه والحيوية.

 

مترو 1
مدير أمن القليوبية مع قوات الأمن

 

مترو 2مدير أمن القليوبية يتحدث لأحد أفراد قوات الأمن
 
مترو 3مدير امن القليوبية مع قوات الأمن داخل محطة مترو كلية الزراعة 

 


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