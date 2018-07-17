صور.. مدير أمن البحيرة يكرم الضباط المتميزين فى البحث الجنائى

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

كرّم اللواء علاء عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، عددا من الضباط المتميزين من أعضاء هيئة الشرطة، وذلك لتميزهم فى أداء عملهم وجهودهم المشرفة خلال الفترة الماضية.

وقام الضباط المكرمون بالتقاط الصور التذكارية مع اللواء علاء عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، واللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، كما طالب المدير الضباط أن يسلكوا نفس نهج زملائهم، ويكونوا مؤهلين لاعتلاء منصات التتويج.

وشمل التكريم الرائد محمد حنفى محمود رئيس مباحث وادى النطرون، والرائد محمود عبد الله هندى رئيس مباحث مركز كفر الدوار، والرائد محمد الشرقاوى رئيس مباحث أبو حمص، والمقدم ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير، والمقدم محمد أبو غزالة رئيس مباحث كوم حمادة، والرائد محمد خطاب وذلك لأدائهم المتميز وجهودهم خلال الآونة الأخيرة فى أداء عملهم وضبط العديد من القضايا المهمة، ورفع معدلات تنفيذ الأحكام وتحفيز المتميزين، ليكونوا مثالاً لباقى زملائهم، مما له بالغ الأثر فى سير المنظومة الأمنية ومواصلة التميز وتشجيعا لزملائهم للحذو بهم فى البذل والعطاء.







