صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات تنموية بمدينة دهب

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن القيادة السياسية تولى اهماما كبيرا بسيناء وأبنائها إذ تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية المحافظة وبدأت تلك المشروعات تأتى ثمارها فى جميع ربوع سيناء ومنها محطات لتحلية مياه الشرب و ازدواج الطريق الدولى بداية من نفق الطريق أحمد حمدى حتى مدينة شرم الشيخ وتطوير بعض الموانئ البحرية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ بمدينة دهب اليوم الثلاثاء، ورافقه اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى لمحافظة جنوب سيناء والمهندس على حمادة رئيس مدينة دهب وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن فتح طريق "وادى قنى " بدهب أمام السياحة أصبح ضرورة حتمية بعد غلقه منذ عامين مشيرا إلى أن هذا الطريق يختصر المسافة التى يقطعها السائحون بين مدينتى شرم الشيخ ودهب ما يقرب من 80 كيلو على الأقل.

وطالب الجهات الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح الطريق، موضحا أن هذا الطريق كان قد تم تدميره نهائيا فى سيول عام 2014 وقامت المحافظة بإعادة تأهيله من جديد بطول 4 كيلومترات ووضع علامات ضوئية وإرشادات مرورية على طول الطريق.

وتفقد المحافظ وحدة مرور مدينة دهب بتكلفة تقدر بنحو 2 مليون و700 ألف جنيه وأوضح أنه تمت إقامتها على مرحلتين الأولى بتكلفة 483 ألف جنيه والمرحلة الثانية بتكلفة مليون و900 ألف جنيه كما قامت إدارة الإنتاج الحربى بتجهيزها بتكلفة 300 ألف جنيه .

وأعلن المحافظ افتتاح وحدة المرور فى بداية شهر أغسطس المقبل للتخفيف على المواطنين عناء السفر لمدينة نويبع لاستخراج تصاريح المرور وقال إن المحافظة سوفر عددا من الموظفين للعمل بها.

ووضع المحافظ ومرافقوه حجر الأساس لمشروع توسعة مدرسة على بن أبى طالب الرسمية للغات بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه يسعى لتخفيف كثافة الطلاب وإنشاء عدد من المدارس الجديدة بجميع القرى والتجمعات البدوية .

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم أن المشروع يتضمن إنشاء 17 فصلا جديدا بالإضافة إلى 11 فصلا قائما بالفعل ليصبح إجمالى عدد الفصول بالمدرسة 28 فصلا.

وتفقد المحافظ الإسكان الاجتماعى بمدينة دهب وتحديدا المرحلة الأولى التى تتضمن 552 وحدة بتكلفة 90 مليون جنيه،.وقال إنه تم تسليم 240 وحدة تابعة لإسكان المحافظة كما سيتم خلال الفترة المقبلة تسليم 240 وحدة تابعة لإسكان الوزارة وذلك عقب وفود موافقة جهاز تنمية سيناء وبنك القاهرة بالمدينة مشيرا إلى أن هذه الوحدات تم الانتهاء من تشطيباتها وجاهزة للتسليم.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعى بالمدينة تتضمن 48 وحدة سكنية سيتم طرحها للمواطنين طبقا لشروط وضوابط المحافظة بعد شرائها من وزارة الإسكان إضافة إلى 72وحدة تابعة لوزارة الإسكان سيتم الإعلان عنها قريبا.

.كما تفقد المحافظ ومرافقوه مركز خدمة العملاء المطور بمجلس مدينة دهب وأعلن أنه تم العمل بالدفع الإلكترونى بمركز خدمة العملاء.

وطالب المحافظ بتوفير مقاعد للمواطنين ووضع لوحة نداء آلى وعلامات إرشادية توضح عمل كل شباك للتسهيل على المواطنين، وفى نهاية الجولة تفقد المحافظ الميادين الجديدة ومنها ميدان المبسط وميدان الفنار التى تم إنشائهما بالجهود الذاتية بعد تبرع أحد رجال الأعمال بالمدينة.

محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات تنموية



محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات تنموية



محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات تنموية



محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات تنموية