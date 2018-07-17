صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية قومى المرأة بتسليم 2000 شهادة أمان

الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مراسم وفعاليات الاحتفالية الكبيرة التى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية برئاسة ماجدة النويشى مقررة فرع المجلس، والتى أقيمت بمسرح مدرسة تكنولوجيا المعلومات، لتسليم 2000 وثيقة شهادة أمان المصريين لسيدات الإسماعيلية، والتى تم تخصيصها لعدد من السيدات والأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات والمرضى ومحدودى الدخل، واللاتى ليس لهن مظلة تأمينية، والعمالة غير المنتظمة، وتعد شهادة أمان هى حماية وأمان للمصريين وأصحاب العمالة المؤقتة والموسمية، والتى تعمل بها شركات التأمين، حيث تستهدف هذه الشهادة العمالة المؤقتة والموسمية والفئات من الشعب التى ليس لها دخل ثابت والمرأة المعيلة.

حضر الاحتفالية محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وحشد كبير من نساء الإسماعيلية.

وتشترط مبادرة توزيع شهادات أمان، أن يكون من الفئة العمرية التى تقع بين 18 و 59 سنة، حيث يبحث الكثير عن شهادات أمان مصر منذ الإعلان عنها وهى شهادة خاصة بالادخار، وتدفع لمرة واحدة حيث تبدأ من فئة 500 جنيه ومضاعفاتها 1000 و1500 و2000 إلى 2500 جنيه، وتمنح الشهادة لصاحبها فائدة سنوية ثابتة بنسبة 16%، تصرف فى نهاية مدة الشهادة، وتبلغ مدة الشهادة 3 أعوام، وقابلة للتجديد مرتين لتصل إلى 9 سنوات، هذه الشهادة الادخارية لها ميزة تأمينية إذ إنها عبارة عن وثيقة تأمين على الحياة.

ومن جهته أكد محافظ الإسماعيلية على أن هذه الوثيقة تعد هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة المصرية المعيلة، حيث توفر هذه الشهادة مظلة تأمينية مهمة جدًا للتأمين على العمالة الحرة، وخاصة المرأة المعيلة، مشيرا إلى أن تكلفة الشهادة بسيطة، واشتراكها الشهرى بسيط ولكن له مميزات كبيرة، وهى التأمين على الحياة والحصول على معاش يكفل حياة كريمة للمؤمن عليه بعد تركه العمل، وذلك حرصاً على تشجيع ثقافة الادخار والشمول المالى لتحقيق النمو الشامل للمرأة المصرية.

وأوضحت ماجدة النويشى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية أن المجلس قام بالتوعية بأهمية استخراج هذه الشهادات من خلال حملات طرق الأبواب التى يجوب بها مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، من القرى والقطاعات الريفية، مشيرة إلى أن المجلس بكامل عضواته يسعى جاهدا لتحقيق طموحات وآمال المرأة الإسماعيلاوية وتحقيق المزيد من التمكين الاجتماعى والاقتصادى لها.



المحافظ اثناء الإحتفالية



المحافظ يسلم شهادات أمان لسيدة



تسليم شهادات أمان للسيدات



مع مجموعة من السيدات بعد تسلمهم الشادات