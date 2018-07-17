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صور.. مئات الإسبان يحتفلون بمولد القديسة ديل كارمن "شفيعة الصيادين"

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:27 ص
صور.. مئات الإسبان يحتفلون بمولد القديسة ديل كارمن "شفيعة الصيادين" الاحتفال بمولد القديسة العذراء
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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احتفل مئات الإسبان أمس الاثنين، وخاصة الصيادين منهم بمولد العذراء القديسة ديل كارمن الملقبة بشفيعة الصيادين.

ويقام الاحتفال السنوى الضخم لها كل عام، حيث يصنعون تمثالا كبيرا للعذراء مريم وهى تحملها ويحملونه على قارب ليطوف شواطئ إسبانيا، ثم يحملونه فى موكب مهيب إلى الكنيسة الأم فى مدريد ليتباركوا بها ليعم الخير والصيد الوفير على سواحل البلاد وهو تقليد سنوى منذ عام 1921.

ويبحر فى هذا اليوم مواكب من مراكب الصيادين تكريما للقديسة العذراء "فيرجن ديل كارمن"، ويحظى الموكب بجمالية خاصة.  

الإسبان يحتفلون بمولد العذراء القديسة ديل كارمن
الإسبان يحتفلون بمولد العذراء القديسة ديل كارمن

 

جانب من دعوات الإسبان
جانب من دعوات الإسبان

 

دعوات الإسبان خلال الاحتفال
دعوات الإسبان خلال الاحتفال

 

الإسبان يحملون تمثالا للعذراء
الإسبان يحملون تمثالا للعذراء

 

جانب من حمل الإسبان تمثال للعذراء
جانب من حمل الإسبان تمثال للعذراء

 

الإسبان يحتفلون فى المياه
الإسبان يحتفلون فى المياه

 

حانب من الإحتفال فى المياه
حانب من الإحتفال فى المياه

 

جانب من احتفال الاسبان فى المياه
جانب من احتفال الاسبان فى المياه

 

سيدات إسبانيات خلال الاحتفال
سيدات إسبانيات خلال الاحتفال

 


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