صور.. مئات الإسبان يحتفلون بمولد القديسة العذراء ديل كارمن "شفيعة الصيادين"

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

احتفل مئات الإسبان أمس الاثنين، وخاصة الصيادين منهم بمولد العذراء القديسة ديل كارمن الملقبة بشفيعة الصيادين.

ويقام الاحتفال السنوى الضخم لها كل عام، حيث يصنعون تمثالا كبيرا للعذراء مريم وهى تحملها ويحملونه على قارب ليطوف شواطئ إسبانيا، ثم يحملونه فى موكب مهيب إلى الكنيسة الأم فى مدريد ليتباركوا بها ليعم الخير والصيد الوفير على سواحل البلاد وهو تقليد سنوى منذ عام 1921.

ويبحر فى هذا اليوم مواكب من مراكب الصيادين تكريما للقديسة العذراء "فيرجن ديل كارمن"، ويحظى الموكب بجمالية خاصة.



الإسبان يحتفلون بمولد العذراء القديسة ديل كارمن



جانب من دعوات الإسبان



دعوات الإسبان خلال الاحتفال



الإسبان يحملون تمثالا للعذراء



جانب من حمل الإسبان تمثال للعذراء



الإسبان يحتفلون فى المياه



حانب من الإحتفال فى المياه



جانب من احتفال الاسبان فى المياه