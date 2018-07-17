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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:36 م
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صور.. ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمركز المنشاة فى سوهاج

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:41 م
صور.. ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمركز المنشاة فى سوهاج ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز مدينة المنشاة قامت بحملات تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط كميات من الأجبان والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك بالتنسيق بين الوحدة الملحية والصحة والتموين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع والمواد الغذائية المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وأضاف صلاح الميرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملات مكبرة لضبط الأسعار والسلع الغير صالحة أدميا بالاشتراك مع قسم مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية، وقسم المتابعة بالوحدة المحلية، وأسفرت الحملة عن ضبط 40 كيلو جبنة بيضاء، و20 كيلو خلطة حواوشى، و4 كيلو جبنة شيدر، و25 كيلو بسكوت، و5 كيلو كراتيه، وضبط 27 كيلو حلاوة طحينية منتهية الصلاحية، و8 كيلو بسكويت محشى منتهى الصلاحية، و9 كيلوكريمة بالشكولاته منتهية الصلاحية، و12 كيلو طحينة أكياس منتهية الصلاحية أيضا.

وتم تحرير محضر بالمضبوطات لحين عرضها للنيابة واعدامها بالطرق القانونية اللازمة .

 

حملات تموينية بالمنشاة (1)
حملات تموينية بالمنشاة
حملات تموينية بالمنشاة (2)
حملات تموينية بالمنشاة 
حملات تموينية بالمنشاة (4)
حملات تموينية بالمنشاة
 
حملات تموينية بالمنشاة (5)
حملات تموينية بالمنشاة 
حملات تموينية بالمنشاة (6)
حملات تموينية بالمنشاة
حملات تموينية بالمنشاة (7)
حملات تموينية بالمنشاة 
حملات تموينية بالمنشاة (8)
حملات تموينية بالمنشاة
حملات تموينية بالمنشاة (9)
حملات تموينية بالمنشاة

 


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