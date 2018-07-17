video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شاب قنائى يتقن 3 لغات أجبرته الظروف على العمل فى بوفيه محكمة قنا

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:39 ص
صور.. شاب قنائى يتقن 3 لغات أجبرته الظروف على العمل فى بوفيه محكمة قنا الشاب القنائى
قنا – وائل محمد
إضافة تعليق

رفض أن يستسلم للبطالة، رغم أنه خريج كلية سياحة وفنادق، ويتحدث 3 لغات أجنبية تمكن من إجادتها خلال عمله فى السياحة ومراحل الدراسة التعليمية، لكن تعرض قطاع السياحة لكثير من الأزمات التى أعقبت ثورة 25 يناير، أثرت على كافة العاملين فى تلك المجال وخاصة أبناء الصعيد الذين يعملون فى محافظتى الأقصر ومدينتى الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ومرسى علم.

 

عبد الرسول أحمد 37 عاما أحد أبناء محافظة قنا، الصدفة كانت هى العامل الأبرز خلال لقاءنا به فدائما تجده يخطوا بخطوات سريعة فى جنبات محكمة قنا الابتدائية بين غرف التحقيق ونقابة المحامين لتقديم الشاى والمشروبات الساخنة والباردة ولكافة العاملين والمواطنين المترددين على المحكمة لإنهاء بعض الأوراق مطلقًا بعد العبارات باللغات التى يتحدث بها ويتقنها.

 

وعلى الرغم أنه شاب جامعى لكنه لم يقف مكتوف الأيدى للتحصل على مصدر رزق يعينه هو وأسرته على مصاعب الحياة، وإقدامه على التقديم بكافة المسابقات الوظيفية بعض الشركات السياحية الخاصة والحكومية، لكن تأثر القطاع السياحة ضاعف من مأساته فى أن يجد الفرصة المناسبة فقرر أن يعمل عامل بوفية داخل المحمكة بمحافظة قنا متمنيًا العودة للعمل بقطاع السياحة مرة أخرى أو أن يتاح له فرصة طيبة فى مجال آخر بقطاع الساحة والإرشاد، ورغم سعادته بمهنته السابقة فى السياحة، لكن الظروف التى أجبرته على تركها وأن يعمل فى مجال آخر.

 
1 عبد الرسول داخل المحكمة
1 عبد الرسول داخل المحكمة

2 يتحدث لليوم السابع
2 يتحدث لليوم السابع

3 عبد الرسول داخل غغرفة الشاى بقنا
3 عبد الرسول داخل غغرفة الشاى بقنا

4 شاب مصرى يمسك الشاى
4 شاب مصرى يمسك الشاى

5 عبدالرسول مع أحد المحامين
5 عبدالرسول مع أحد المحامين

6 أثناء خروجه من غرفة المحامين
6 أثناء خروجه من غرفة المحامين

7 يقوم بتجهيز طلبات الزبائن
7 يقوم بتجهيز طلبات الزبائن

8 داخل المحكمة بقنا
8 داخل المحكمة بقنا

9 مع الزبائن بالمحكمة
9 مع الزبائن بالمحكمة

10 داخل محكمة قنا يقوم بتوزيع الشاى
10 داخل محكمة قنا يقوم بتوزيع الشاى
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهجان يتفقد أعمال المرحلة الأولى بالتجمع العمراني الجديد غرب قنا

حريق محدود بقطار الصعيد وإصابة 3 سيدات بسبب تدافع الركاب

القبض على شخص أدعى قدرته على تسفير الشباب للخارج مقابل أموال فى قنا

أخبار المحافظات

المهن اليدويية

أخبار مصر

اخخبار محافظات

قطاع السياحة

محكمة قنا




لا تفوتك
فيديو.. وزير المالية: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

فيديو.. وزير المالية: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

شاهد.. استهتار مجموعة من الشباب ونزولهم على قضبان المترو وإيقافه إجباريًا

شاهد.. استهتار مجموعة من الشباب ونزولهم على قضبان المترو وإيقافه إجباريًا

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التقديم لكلية الشرطة.. تسجيل بيانات الراغبين عبر الإنترنت.. الزواج وسوء السلوك يمنعان تحقيق الحلم.. رقم سرى وكارت لتردد الطلاب على الأكاديمية والهيئة نهاية الاختبارات

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التقديم لكلية الشرطة.. تسجيل بيانات الراغبين عبر الإنترنت.. الزواج وسوء السلوك يمنعان تحقيق الحلم.. رقم سرى وكارت لتردد الطلاب على الأكاديمية والهيئة نهاية الاختبارات

كيف كان عهد أردوغان خرابا للسياحة؟..الطوارئ والأزمات السياسية أدت لعزوف السياح عن زيارة تركيا..تراجع الإيرادات أكثر من 30%وخسائر بالمليارات بسبب دعم الإرهاب..الديكتاتور العثمانى يطرق أبواب إسرائيل لتنشيط القطاع

كيف كان عهد أردوغان خرابا للسياحة؟..الطوارئ والأزمات السياسية أدت لعزوف السياح عن زيارة تركيا..تراجع الإيرادات أكثر من 30%وخسائر بالمليارات بسبب دعم الإرهاب..الديكتاتور العثمانى يطرق أبواب إسرائيل لتنشيط القطاع

فوائد التين الشوكى للمعدة منها الوقاية من سرطان القولون

فوائد التين الشوكى للمعدة منها الوقاية من سرطان القولون

الجندى المجهول جون لوجى بيرد.. الأسكتلندى الذى أهدى للعالم التلفزيون

الجندى المجهول جون لوجى بيرد.. الأسكتلندى الذى أهدى للعالم التلفزيون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة