صور.. "زيادة إنتاج الطماطم" فى ندوة إرشادية بمديرية الزراعة بالاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الزراعة بالإسكندرية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة ( الفاو )، ورشة عمل حول "حول زيادة إنتاج الطماطم وتقليل الفاقد" بمديرية الزراعة بالإسكندرية، بحضور مصطفى البخشوان وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية وجينيفر ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالإسكندرية، مجدى الغريب ممثل عن الهيئة العامة للاستعلامات ومحمد عوف مدير الإرشاد الزراعى.

يأتى ذلك فى إطار رفع الوعى لدى المهندسين والمرشدين الزراعيين بالإسكندرية لتوعية الفلاحين بكيفية زيادة محصول الطماطم وتقليل الفاقد منه.

وحاضر فى ورشة العمل الدكتور إبراهيم محمد غنيم أستاذ الخضر بكلية الزراعة، الذى أكد على ضرورة الاهتمام بالأرض وتهيئتها قبل الزراعة واختيار الشتلات المناسبة ذات الإنتاجبة المرتفعة وترك المسافات المناسبة بين شجر الطماطم مع استخدام المبيدات والأسمدة اللازمة لنمو النبات والقضاء على الحشرات التى قد تصيب الشتلات ويفضل الرى فى آخر اليوم أوفى الصباح الباكر مع التعرف على الأمراض التى قد تصيب الطماطم وعلاجها فور ظهورها حتى لا تؤثر على إنتاجية الأرض.

وشدد على عدم جمع الطماطم إلا بعد المدة المناسبة بعد رش المبيدات حتى لا تسبب أضرارا صحية على الإنسان.

من جانبها تحدثت دكتورة مى مصطفى مدرس الاقتصاد المنزلى بكلية الزراعة بالاسكندرية عن نقاط القوة والضعف فى زراعة الطماطم واهمية تحديد السوق المستهدف هل للتصدير أو التصنيع أو السوق المحلى والفرز فى الحقل للثمار وتوفير السماد البلدى واختيار الشتلات ذات الانتاجية العالية وتوفير مستلزمات الانتاج بسعر مناسب من خلال الجمعيات الزراعية وفى ختام الدورة تم التأكيد على أن الهدف من الدورة هو تقليل الفاقد من محصول الطماطم فى المراحل المختلفة بداية من اختيار الشتلات عالية الانتاج وجمع الثمار وصولا إلى المستهلك فى الاسواق، والاعداد الجيد للمرشدين الزراعيين ليقودوا القرى التى يعملون بها إلى افضل الطرق فى زراعة المحاصيل المختلفة.



جانب من ورشة العمل



وكيل الوزارة