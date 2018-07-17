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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:54 م
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صور.. رئيس وزراء اليابان يلتقى كبار مسئولى الاتحاد الأوروبى فى اليابان

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:07 م
صور.. رئيس وزراء اليابان يلتقى كبار مسئولى الاتحاد الأوروبى فى اليابان رئيس الوزراء اليابانى يتوسط المسئولان الأوروبيان
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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إلتقى رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، اليوم الثلاثاء، مع كلا من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، واللذين يجريان حاليا زيارة إلى اليابان.

وتناول اللقاء أهمية تطوير العلاقات بين اليابان والاتحاد الأوروبى، وكذلك بعض المستجدات الدولية، وعلى رأسها قضية كوريا الشمالية.

رئيس وزراء اليابان مع مسئولى الاتحاد الأوروبى
رئيس وزراء اليابان مع مسئولى الاتحاد الأوروبى

 

شينزو آبى أثناء استقبال مسئولى الاتحاد الأوروبى
شينزو آبى أثناء استقبال مسئولى الاتحاد الأوروبى

 

حوار باسم بين المسئولين
حوار باسم بين المسئولين

 

رئيس وزراء اليابان يصافح دونالد توسك
رئيس وزراء اليابان يصافح دونالد توسك

 

خلال جلسة مباحثات
خلال جلسة مباحثات

 

أثناء توقيع اتفاقيات
أثناء توقيع اتفاقيات

 


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اليابان

الاتحاد الأوروبى

شينزو آبى

جان كلود يونكر

دونالد توسك

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