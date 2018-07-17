صور.. حرق القمامة على طريق سقارة المؤدى لأهرامات الجيزة

كتب محمود عثمان

شهد طريق الهرم سقارة الذى يمر عليه كل سائح يزور الأهرامات إشعال نيران في القمامة المنتشرة على أحد جانبى الطريق، فى مشهد يعكس مدى الإهمال فى التصدى لانتشار القمامة والمخلفات لتلك المنطقة الهامة، وتكاسل المحليات عن دورها فى رفع القمامة وتنمية المناطق السياحية.

يأتى ذلك فى ظل سعى وزارة السياحة إلى إطلاق الحملات الدعائية للترويج للسياحة المصرية، التى بدأت تشهد حالة من الانتعاش على مدار الفترة الماضية، ولكن تكاسل المحليات عن آداء دورها والإهمال فى الحفاظ على الأماكن الأثرية والمظهر الجمالى للطرق المؤدية إليها يذهب بجهود الدولة من أجل التنشيط السياحى هباء.

كان "اليوم السابع" قد تلقى فى وقت سابق عبر خدمة صحافة المواطن، العديد من الشكاوى من تراكم القمامة ومخلفات البناء بترعة المريوطية، مع تقاطع شارع الهرم، عند مدخل طريق سقارة السياحى، دون أن تحرك الأجهزة المحلية ساكنا.