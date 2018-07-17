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صور.. تعرف على أعمال الكهرباء فى مدينة القرنة غربى الأقصر

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:22 ص
صور.. تعرف على أعمال الكهرباء فى مدينة القرنة غربى الأقصر أعمال الكهرباء بمدينة القرنة
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء، رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أن أعمال الكهرباء التى تم تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء 2017/2018 فى نطاق مركز ومدينة القرنة، يشمل إنشاء 2 مغذى جهد متوسط 11 ك.ف من م.م الأقصر غرب، حتى لوحة توزيع الطارف، وذلك بأجمالى تكلفة 2.1 مليون جنيه، وذلك لإعادة تنسيق وتوزيع الأحمال على المغذيات القائمة، مما أدى إلى تقليل الأعطال، وسرعة إصلاح أى عطل بالمنطقة، وتحسين الجهد واستقرار التغذية للمناطق التى يتم تغذيتها من المغذيات التى تم إعادة توزيع الأحمال عليها.

كما تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بتركيب 160 عمود جهد منخفض كامل بالمشتملات والموصلات المعزولة بإجمالى تكلفة 1.4 مليون جنيه، مما نتج عنه تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمناطق التى تم تركيب الأعمدة لها.

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء،فى بيان له اليوم أنه تم رفع قدرة 22 محول قائم، وذلك لقدرات أعلى سواء بتركيب محولات إضافية للمحولات القائمة أو احلال المحول القائم بقدرة أكبر، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 6.6 مليون جنيه، مما أدى إلى تحسين الأداء واستيعاب أية أحمال جديدة لهذه المناطق، واستقرار التغذية الكهربائية.

وتابع عبده، أنه تم إحلال وتدعيم شبكات الجهد المتوسط القائمة، وذلك بتركيب 3.2 كم كابلات جهد متوسط، وذلك بتكلفة إجمالية 2.4 مليون جنيه، وتم تركيب 49 كم موصلات معزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة "العارية" بشبكة الجهد المنخفض.

 

تعرف على أعمال الكهرباء فى مدينة القرنة غربى الأقصر
تعرف على أعمال الكهرباء فى مدينة القرنة غربى الأقصر

 

جانب من اعمال الخطة الاستثمارية لكهرباء الاقصر
جانب من اعمال الخطة الاستثمارية لكهرباء الاقصر

 

اعمال شبكات الكهرباء بخطة مدينة القرنة
اعمال شبكات الكهرباء بخطة مدينة القرنة

 

 

 


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