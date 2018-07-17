صور.. تجمع عشرات المدنيين السوريين على السياج الحدودى الإسرائيلى بهضبة الجولان

رويترز

توجه عشرات الأشخاص سيرا من مخيمات للاجئين السوريين فى هضبة الجولان اليوم الثلاثاء صوب السياج الحدودى الإسرائيلى الذى توقفوا على بعد نحو 200 متر منه، لكن جنديا إسرائيليا أمرهم بالعودة.

وأظهرت لقطات حية بثها تلفزيون رويترز الجندي وهو يصيح باللغة العربية عبر مكبر للصوت قائلا لهم إنهم عند حدود دولة إسرائيل وعليهم العودة حتى لا يتعرضوا لأذى.

وأظهر البث المباشر من تلفزيون رويترز القادمين وقد بدأوا يعودون نحو المخيمات.



عشرات المدنيين السوريين أثناء مسيرتهم نحو الحدود مع إسرائيل



تجمع عشرات السوريين بالقرب من السياج الحدودى بين سوريا وإسرائيل



عشرات المدنيين السوريين يقتربون من الحدود مع إسرائيل



جنديان إسرائيليان يتابعان المشهد



جندى إسرائيلى يطالب السوريين بالعودة عبر الميكروفون



عشرات السوريين احتشدوا بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية