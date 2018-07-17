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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:26 ص
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صور.. العثور على أقدم خبز بالعالم يعود لأكثر من 14 ألف عام فى الأردن

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:00 ص
صور.. العثور على أقدم خبز بالعالم يعود لأكثر من 14 ألف عام فى الأردن العثور على أقدم خبز فى العالم بالأردن
واشنطن (رويترز)
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قدمت بقايا متفحمة لخبز تم إعداده قبل 14500 عام فى موقد حجرى بشمال شرق الأردن مفاجأة سارة للباحثين، وهى أن المواطنين بدأوا إنتاج ذلك الغذاء الحيوى قبل آلاف السنين من اكتشافهم الزراعة.

ويظهر الاكتشاف الذى نُشرت تفاصيله يوم الاثنين أن الصيادين فى منطقة شرق البحر المتوسط أنجزوا ذلك الحدث الثقافى البارز المتمثل فى صنع الخبز قبل فترة طويلة مما كان معروفا فى السابق، وقبل ما يزيد عن أربعة آلاف عام من أن تترسخ الزراعة كنشاط بشري.

وصنع الخبز المسطح، غير المخمر على الأرجح ويشبه إلى حد ما الخبز المستدير، من حبوب برية مثل الشعير أو القمح أو الشوفان، وكذلك من درنات من الأنواع القريبة من ورق البردى المائى التى جرى طحنها إلى دقيق.

العثور على أقدم خبز فى العالم بالأردن
العثور على أقدم خبز فى العالم بالأردن

 

وصنع ذلك الخبز إبان حضارة تعرف بالحضارة النطوفية التى مال أتباعها إلى اتباع نمط حياة مستقر بدلا من نمط الحياة البدوى، وجرى العثور عليه فى موقع أثرى بالصحراء السوداء.

وقالت آمايا آرانز - اوتايجى، الباحثة فى جامعة كوبنهاجن فى علم النباتات الأثرية والمعد الرئيسى لبحث نشر فى دورية (بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمى أوف ساينسز) "وجود خبز فى موقع له هذا العمر حدث استثنائى".

وأضافت أن أصول الخبز ارتبطت إلى الآن بالمجتمعات الزراعية المبكرة التى بدأت فى زراعة حبوب مثل البقوليات. وجاء أقدم دليل سابق على الخبز من موقع عمره 9100 عام فى تركيا.

وتابعت "علينا الآن أن نقيم ما إذا كانت هناك علاقة بين إنتاج الخبز ونشأة الزراعة، من الممكن أن الخبز أوجد حافزا للناس للاشتغال بالزراعة".

جانب من عثور العلماء على أقدم خبز بالعالم
جانب من عثور العلماء على أقدم خبز بالعالم

 


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