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صور.. الجيش السورى يسيطر على منطقة استراتيجية تطل على هضبة الجولان

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:19 ص
صور.. الجيش السورى يسيطر على منطقة استراتيجية تطل على هضبة الجولان غارات الجيش السورى
عمان (رويترز)
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قال التلفزيون السورى ومقاتلو المعارضة أمس الاثنين، إن الجيش السورى وحلفاءه سيطروا على تل استراتيجى يطل على هضبة الجولان التى تحتلها إسرائيل.

وأضاف أن الجيش سيطر على تل الحارة ثانى يوم من هجوم كبير للسيطرة على المناطق المتبقية جنوب غرب سوريا من يد مقاتلى المعارضة.

وكانت توجد قاعدة رادار رئيسية مضادة للطائرات ضمن دفاعات الجيش السورى ضد إسرائيل على قمة هذا التل الذى يمثل أعلى منطقة فى محافظة درعا قبل سقوطه فى يد مقاتلى المعارضة فى أكتوبر 2014.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر عسكرى سورى قوله إن الجيش حقق مكاسب على الأرض فى محافظة القنيطرة حيث سيطر على بلدة مسحرة الواقعة على بعد 11 كيلومترا من الحدود مع الجولان.

وقالت قوات المعارضة إن طائرات روسية وسورية قصفت بشكل مكثف سلسلة من البلدات التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في القنيطرة لإجبارهم على الاستسلام في استراتيجية تعرض على مقاتلي المعارضة الخيار بين إجلائهم إلى مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة أو انضمامهم إلى فصائل تديرها الدولة.

وقال الجيش إن بلدات قصيباء وسويسة وعين تينة التى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة رفعت العلم السورى ولكن مصادر فى المعارضة قالت إنه يجرى قصف تلك البلدات لإجبارها على الاستسلام.

وتقع أعمال العنف على بعد بضعة كيلومترات من الخط الذي يمثل بداية منطقة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وهى منطقة تراقبها قوة الأمم المتحدة منذ عام 1974 فى أعقاب حرب 1973 بين العرب وإسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى أمس الاثنين إن كليهما وافق على العمل معا للمساعدة فى ضمان أمن إسرائيل. وأشار بوتين إلى ضرورة إعادة الوضع على طول حدود الجولان إلى ما كان عليه قبل تفجر الأزمة السورية فى 2011.

 

الجيش السورى
الجيش السورى

 

سيطرة الجيش السورى
سيطرة الجيش السورى

 

جانب من سيطرة الجيش السورى
جانب من سيطرة الجيش السورى

 

غارات الجيش السورى
غارات الجيش السورى

 

جانب من غارات الجيش السورى
جانب من غارات الجيش السورى

 

قوات الجيش السورى
قوات الجيش السورى

 


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